Carlos Adyan critica comentarios de Julio César Chávez: "En vez de ponerle un alto a la hija" Tras las declaraciones públicas del expugilista sobre su hija Nicole, el presentador Carlos Adyan le responde con muy buen sentido del humor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Adyan y Julio Cesar Chavez Carlos Adyan y Julio Cesar Chavez | Credit: Instagram Julio Cesar Chavez/ Instagram Carlos Adyan Entre los nominados de La casa de los famosos 3 (Telemundo) esta semana, se encuentra Nicole Chávez, la hija del excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez, quien se ha convertido en una de las concursantes más polémicas de la actual edición. De hecho, son numerosos los televidentes del reality show que no simpatizan con ella y han pedido deliberadamente que la joven abandone el show. Ante tal situación su padre alzó la voz. "A todos esos amargados y amargadas que están hable y hable y chingue y chingue con mi hija quiero decirles que a mí en lo particular no me afecta nada, yo estoy muy contento… Al que no le guste pues no la vean, pero ya no estén chingando por favor, es un reality", expresó el exboxeador desde su cuenta de Instagram. "Por si andan con el pendiente diciendo que mi hija me está quemando… Apoyo a mis hijos en todo, al que me quiera apoyar gracias, a los que no ya saben por dónde agarrar", se volvió a pronunciar recientemente al respecto. El presentador de En casa con Telemundo, Carlos Adyan, tampoco quiso guardar silencio ante los dimes y diretes de Chávez y los cibernautas y decidió externar su opinión. "En vez de ponerle alto a la hija", escribió el puertorriqueño en tono de burla y con una carita feliz. Instagram People en español Instagram People en español . Comentario Carlos Adyan Los comentarios en apoyo a Adyan nos e hicieron esperar. "Ella se expone así en el show. Ni modo, pensé que Nicole iba a ser más buena onda pero ya vi que no", escribió una usuaria. "Espero que salga eliminada". "Lo mejor que he leído", escribió otra. Será el próximo lunes que se sabrá si la hija del campeón abandonará la famosa casa.

