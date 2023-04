Carlos Adyan comparte la importante razón por la que se ha mudado por tercera vez El presentador pasó de vivir en una casa a un apartamento. Este es el motivo que dio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con la ilusión de cuando uno estrena nueva casa, Carlos Adyan ha ido dando pistas de cómo luce su nuevo hogar, el cual está remodelando y dándole ese calor de bienvenida. Sus seguidores, que están pendientes de todo y que le conocen desde hace muchos años, no han podido evitar preguntarle el porqué de su nueva (y tercera mudanza) en tan poco tiempo. Siempre cercano y sincero con sus fans, no ha tenido reparo alguno en contarles la importante razón que le ha llevado a dejar su casa y trasladarse a un apartamento. Carlos Adyan Carlos Adyan se muda | Credit: Mezcalent A través de un mensaje en sus historias de Instagram, lo contaba todo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo sabía que esta pregunta me la iban a hacer muchos, particularmente los que me siguen desde hace años. Y es que en dos años me he mudado 3 veces, esta va a ser la tercera casa donde voy a vivir. Siempre he vivido en casa, esta va a ser la primera vez en apartamento", explicó el conductor puertorriqueño, quien dedicó un sentido mensaje a su compañera Adamari López tras su salida de la cadena. Carlos Adyan Carlos Adyan explica por qué se muda | Credit: IG/Carlos Adyan Para los curiosos, esta fue su respuesta. "Es simplemente cuestión de cambios, la casa va a seguir siendo mía, la voy a rentar, pero hay que buscar nuevos horizontes, y si la vida te presenta la oportunidad, hay que tomarla. De eso se trata, de invertir, de aprovechar cada oportunidad, y en eso estamos", prosiguió ilusionado y quien, en su día, abrió las puertas de sus armarios para People en Español. Carlos sigue recopilando éxitos en su carrera de presentador en Telemundo, donde se ha convertido en una de las caras más representativas y queridas por el público.

