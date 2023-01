¡El famoso presentador de Telemundo al que sí invitaron Marc Anthony y Nadia Ferreira! El conductor fue de los pocos comunicadores que tuvo el honor de estar en la que ya muchos consideran la boda del año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este sábado Marc Anthony y Nadia Ferreira se daban el 'Sí, acepto' bajo un fuerte blindaje de seguridad con el fin de evitar que se filtraran imágenes. Muchos comunicadores, paparazzi y periodistas trataron de obtener la foto del día, pero fue una misión prácticamente imposible. Uno de los conductores del momento sí tuvo la suerte de estar allí, y como invitado. Se trata de Carlos Adyan, quien, en esta ocasión acudió no como profesional del medio, sino como allegado a los novios. Marc Anthony, Nadia Ferreira y perrito Baby Blue Credit: Instagram/@nadiatferreira; @marcanthony El periodista puertorriqueño dijo presente en uno de los eventos más importantes del mundo del entretenimiento y así lo compartió feliz en sus redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Por qué estuvo allí? Lo hizo en calidad de amigo del novio, para quien trabajó por varios años como su asistente personal. "Listo para celebrar la unión de Nadia y Marc", escribió junto estas imágenes. Carlos Adyan Carlos Adyan acude a la boda de Marc y Nadia | Credit: IG/Carlos Adyan El conductor de En casa con Telemundo publicó algunas historias en Instagram desde el lugar de la celebración, pero sin dar pistas de lo que estaba sucediendo. "Una noche mágica con un final feliz. Gracias por hacerme parte de este momento", expresó a los novios al final de la velada. Seguro que, aunque guarde mucho para sí, también compartirá en su programa algunos de los detalles más entrañables de esta fiesta del amor.

