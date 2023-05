Carlos Adyan comparte dolorosa pérdida familiar El conductor puertorriqueño dio a conocer esta triste noticia sobre su ser querido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las caras más alegres de la televisión. Pero esa sonrisa a la que tiene acostumbrado a su público se desvaneció por un momento al anunciar una triste pérdida familiar. A través de sus historias de Instagram, el co-presentador de En casa con Telemundo se despedía de alguien muy importante en su vida. Junto a una emotiva imagen de cuando él era apenas un adolescente, el puertorriqueño escribió unas sentidas palabras. "Descansa en paz, tío Raúl", expresó afectado por esta partida. Carlos Adyan Carlos Adyan | Credit: IG/Carlos Adyan Aunque siempre muy privado con su vida personal, Carlos se despidió así de su tío querido. La foto de ambos juntos hace unos cuantos años es la viva imagen de la felicidad y la unión familiar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El presentador, afincado en Miami, tiene un sinfín de compromisos de trabajo, pero siempre está al pendiente de los suyos y de su familia. Fallece el tío de Carlos Adyan Fallece el tío de Carlos Adyan El talento de Telemundo quiso honrarle con esta entrañable estampa de una etapa muy feliz que será eterna en su corazón. Descanse en Paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carlos Adyan comparte dolorosa pérdida familiar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.