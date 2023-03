Flamante acompañante de Adamari López a boda de Lele Pons la llena de elogios:"Orgulloso de caminar a tu lado" Entérate quién fue la pareja de lujo de Adamari López a la esperada boda de Lele Pons y Guaynaa. ¿Hay romance en puerta? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El sábado 4 de marzo de 2023, Lele Pons y Guaynaa unieron sus vidas en una espectacular boda. Entre los cientos de famosos invitados estuvo presente Adamari López que fue acompañada de Carlitos Pérez-Ruiz, quien ya se ha dejado ver en otras ocasiones con la actriz y a que ella considera "alguien muy especial". En esta ocasión, el participante del reality Enamorándonos fue quien acompañó a la presentadora de la emisión matutina Hoy día. "Que mucho gozamos ver el amor en quienes nos rodean y anoche durante la boda de Lele Pons y Guaynaa", escribió Pérez-Ruiz en un post conjunto con López, que publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram. "Orgulloso de caminar a tu lado y ser tu plus one como ese que no te dejará sola ni en la cuesta más alta ¿les gustaron nuestros looks?". Los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para pronunciarse al respecto. "Qué linda amistad hay entre ellos, los verdaderos amigos si existen; lucieron muy bellos"; "Qué bonita amistad tienen ¡admiración total para ambos! ¡Para eso están los amigos verdaderos en las buenas y en las malas siempre!"; "Que el amor nunca pase de moda... Se veían bellos todos"; "¡Me encantan! Siempre es bueno tener un amigo incondicional. Estaban muy elegantes", y "Un gran amor de amigos puro , estuvieron como siempre excelentes", fueron algunos comentarios. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Bendito Closet SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien Pérez-Ruiz ha declarado abiertamente su preferencia homosexual, hubo quienes ni dudaron en insinuar un romance entre ambas celebridades. "¿Adamaris y Carlitos son novios? Se ven bellos juntos pero pensé eran amigos. ¿Cómo es la cosa?"; "Adamari ya despierta, deja de buscar en otro lado; el amor siempre ha estado a tu lado y ha vivido contigo; ya míralo"; "Ya pues ¡¡sean novios!! Se ven divinos y no hay nada más lindo que ser amigos primero y luego ¡¡novios!! ¡¡Qué viva el amor!!", y "Quiero que sean novios ya mismo", agregaron. Lo cierto es que Adamari López y Carlitos Pérez-Ruiz mostraron que se divirtieron mucho en la fiesta y disfrutaron de convivir con otros amigos.

