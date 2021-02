Close

Carlitos Calderón derrama miel con esta sensual imagen con su novia: "Ay mi chula". El presentador está feliz y enamorado, por eso lo grita a los cuatro vientos y le dedica hasta un canción de amor a su chica. ¡Qué ternura! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es de las primeras sonrisas que vemos cada día, y se agradece. Carlitos Calderón adereza las mañanas de Despierta América con ese entusiasmo y alegría que tanta falta hacen en estos momentos. Una felicidad que, entre otras muchas cosas, se debe al estado de su corazoncito. Hace unas semanas confirmaba volver a estar enamorado de la actriz y modelo venezolana Vanessa Lyon, un bellezón de mujer de la que acaba de publicar una foto de lo más romántica. El conductor mexicano compartía esta viva imagen de la felicidad con su pareja que derramaba amor por todos los ángulos. Y no solo eso, la acompañaba con la preciosa canción de Christian Nodal, "Mi chula". Image zoom Carlitos Calderón | Credit: IG/Carlitos Calderón "Ay mi chula, qué dichoso que yo te llegué a gustar, entre tantos que querían mi lugar, muchas gracias por esa oportunidad de ser mi chula nada más", dice una parte de la tierna melodía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco dado a hablar sobre su vida privada, Carlos tampoco esconde que pasa por un momento personal muy dulce. La última vez que hizo público un noviazgo fue en 2019, cuando el conductor agradeció a su entonces pareja a través de Univision todo el apoyo que le brindó tras sufrir una importante una lesión. Hoy le vuelve a dar otra oportunidad al amor gracias a Vanessa, así que solo queda felicitarle y desearle lo mejor en esta nueva relación.

