Carlitos, amigo de Adamari López, opina de "Pasa la página" de Luis Fonsi: "La página se pasó hace mucho" El profesional del entretenimiento, quien conoce a los dos, contestó a las preguntas al ser cuestionado durante su estancia en Puerto Rico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos meses, Carlitos Pérez-Ruíz, se ha ganado los corazones de los usuarios en las redes. Aunque se le ha ido conociendo más debido a su trabajo mano a mano con Adamari López, su alegría y gran sentido del humor ha encandilado al público. Tal es así, que durante un reciente directo en Puerto Rico, más de un centenar de personas se conectaron para charlar con él, escuchar sus historias y, por qué no, preguntarle su opinión sobre uno de los temas candentes del momento: la canción de Luis Fonsi. ¿Qué piensa la mano derecha de Adamari de "Pasa la página. Panamá", el nuevo trabajo de su compatriota y también amigo de muchos años? Adamari López Adamari López y Carlitos | Credit: Facebook Adamari López Sin perder la sonrisa, pero siempre sincero con sus seguidores, Carlitos habló alto y claro de cuál es su opinión al respecto. "Todos tenemos derecho a desahogarnos, a trabajar las cosas como las sentimos, he estado pendiente, yo trabajo para Adamari actualmente y mi responsabilidad es verla bien, tengo una relación bonita con Fonsi y su familia, me gané su cariño y respeto, igualmente ellos conmigo. La creatividad y lo que uno pueda hacer por trabajo no necesariamente tiene que ir atada con lo que quiera uno como persona o con lo que uno pueda sentir en lo personal", empieza su reflexión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y prosiguió con un pensamiento aún más profundo. "En los trabajos a veces hay que hacer cosas que el trabajo te requiere, y que, en lo personal, quizá puedes estar en desacuerdo, con lo que un jefe o la industria o los proyectos requieran, no por eso significa que eres mejor o peor ser humano, hay que verlo como un proyecto más, como una canción más... La página se pasó hace mucho tiempo y en este caso en particular", aseveró. Carlitos, quien ha trabajado para los dos y siempre ha respetado al máximo la privacidad de ambos manteniéndose al margen de estos temas, se mostró positivo y no añadió más leña al fuego. "Simplemente veámoslo como una oportunidad de él de decirle al mundo cómo se siente desde ese punto de vista creativo, uno tiene que aceptar las cosas como vienen y no hurgar hasta el detalle más pequeño", cerró para seguir mostrando las playas hermosas de su tierra antes de prepararse para la boda a la que estaba invitado.

