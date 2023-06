Carla Morrison hace advertencia sobre peligro de los fuegos artificiales Con el fin de poner en la mesa los riesgos de los fuegos artificiales, Karla Morrison lleva a cabo una importante iniciativa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carla Morrison Credit: Frazer Harrison/Getty Images Así como Kate del Castillo y la campaña contra la tauromaquia, muchos otros famosos han buscado hacer consciencia sobre "la compasión hacia los animales" en diversas formas uniendo fuerza con PETA Latino. Así han surgido otras iniciativas que buscan protegerlos. Es bien sabido que los fuegos artificiales son una forma de entretenimiento que se utiliza en grandes celebraciones, eventos u ocasiones especiales. Sin embargo, esto que resulta muy luminoso y atractivo para las personas no tiene el mismo efecto en los animales de compañía. Ante ello, Carla Morrison ha iniciado una campaña para advertir de los peligros que representa este tipo de manifestaciones en la fauna silvestre e incluso en humanos con cierta condición. "Los perros y los gatos no saben que los fuegos artificiales no son literalmente 'bombas estallando en el aire'; y pueden asustarse tanto, que huyen, saltan vallas e incluso rompen ventanas", expresó Morrison en un video que realizó en colaboración con PETA Latino. "Los refugios de animales incluso nos han dicho que regularmente un aumento de la pérdida de animales de compañía sucede después de los eventos con fuegos artificiales, la fauna silvestre y las personas con estrés postraumático también son muy afectados". Carla Morrison Credit: Cortesía PETA Latino SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así, la cantante dio una recomendación para cuidar de las mascotas cuando ocurran manifestaciones con este tipo de atracción. "No enciendas fuegos artificiales por tu cuenta; y mantén a tus animales a salvo, en tu casa con ellos, durante los eventos y cerrando las ventanas y persianas, tocando su música favorita para ayudar a calmarlos", concluyó. Carla Morrison tiene dos perritos "Chawiwi" y "Tino", a quienes busca proteger de ser afectados con el uso de fuegos artificiales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carla Morrison hace advertencia sobre peligro de los fuegos artificiales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.