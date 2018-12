Carla Mauri vive sin límites

Cortesía del artista

Carla Mauri admite que no ha sido muy buena para expresarse con palabras, por lo que desde pequeña se refugió en la música para transmitir lo que le sucedía y sentía. Y aunque ha tenido sus desacuerdos con su padre, el actor Toño Mauri, éste ha respetado su deseo de perseguir una carrera como cantautora.

“A veces hemos chocado [lo] normal porque él es artista también y tiene sus visiones, su manera de ver el arte e interpretarlo y yo tengo otra, entonces chocamos mucho en esas cosas, pero al final del día él ha sido muy respetuoso con mi arte”, aseguró la cantante a PEOPLE EN ESPAÑOL.

Tanto que es de los primeros en escuchar los temas de la cantante que dejó plasmada su esencia en su disco titulado “Redifining Love”. Pero el echo de que el título sea en inglés, no significa que deja a un lado sus raíces latinas, sino al contrario, quiere demostrar la realidad que vive como parte de esta generación de jóvenes milenios.

“Crecí en Estados Unidos, crecí escribiendo en inglés desde chiquita, pero en mi casa siempre [se hablaba] español porque mi familia es mexicana, la familia de mi papá es cubana. Tenemos una mezcla interesante”, explicó. “Hay días donde estoy escribiendo algo y sale una canción en inglés o una en español. Mi sencillo Wild Child es una canción en ambos [idiomas] porque estaba escribiendo el coro y salían unas cosas en inglés y no lo podía pensarlo en español para el verso, salió así como yo lo sentía”.

Con esta dualidad, la intérprete desea expresar la realidad que viven los jóvenes hoy en día y demostrar la importancia de realizar sus sueños.

“La cuestión es no limitarte a una cosa, sino seguir con lo que te nazca, lo que te plazca”, dijo.

¿Cuál es su meta por cumplir?

“Siempre he sido una persona que no planea mucho el futuro, me gusta dejarme sorprender para ver qué pasa en la vida. Pero seguir escribiendo música y [cumpliendo] retos. Si algún día pasa [ganar el Latin Grammy], sería algo súper especial, que a la gente le guste lo que haces y ser reconocido por tu trabajo, por las canciones que salen de ti, tiene que ser algo increíble”, comentó.