Carla Estrada le responde a Niurka Marcos luego de que la vedette asegurara que tuvo un romance con William Levy

Luego de que Niurka Marcos asegurara la semana pasada en una incendiaria entrevista para el programa Un nuevo día (Telemundo) que William Levy había mantenido un romance en el pasado con la productora Carla Estrada, quien le dio su primera oportunidad en Televisa en 2007 como parte del elenco de la telenovela Pasión; el matutino de Telemundo pudo hablar con la creadora de exitosos melodramas mexicanos como Amor Real (2003) y Sortilegio (2009), quien se mostró ‘dolida’ por las declaraciones que hizo la vedette cubana sobre su persona.

“Me duele, me da tristeza que una mujer que realmente no creo que tenga ninguna autoridad moral ni somos grandes amigas ni conoce realmente mi trayectoria ni mi persona como para que se exprese así de mí, pero bueno finalmente cada quien. Me da mucha tristeza, es una mujer que yo respeto y definitivamente no creo que tenga motivos para hablar así de mí”, declaró Estrada luego de que Niurka insinuara que la productora solo se había dejado llevar por la belleza del galán a la hora de darle su primera oportunidad en México como actor de telenovelas.

Contrario a lo que dijo Juan Osorio, Estrada no considera que Levy sea un malagradecido por no protagonizar una telenovela desde 2013, cuando encabezó La Tempestad, ya que ‘cuando le hemos ofrecido buenos proyectos él ha estado dispuesto y feliz de la vida’.

“William es una bellísima persona que la verdad cuando le hemos ofrecido buenos proyectos él ha estado dispuesto y feliz de la vida trabajando con nosotros y le encanta México, los tacos y las mexicanas”, aseguró la también creadora de la bioserie sobre la vida de Joan Sebastian.

Por último, Estrada no dudó en enviarle el siguiente mensaje a la vedette:

“Que te bendiga Dios y que ojalá y tu vida sea llena de amor para que irradies amor a tu alrededor al igual que yo”, expresó la productora.