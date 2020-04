Carolina Sandoval se convierte en escritora. ¿Dejará Suelta la sopa? Carolina Sandoval se estrena como escritora, ¿dejará Suelta la sopa? La presentadora lo cuenta en exclusiva. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN No conforme con causar revuelo con sus publicaciones en las redes sociales, Carolina Sandoval causará más estruendo con su libro Dime qué posteas y te diré quién eres @venenosandoval. “Me va a encantar que lean mi libro porque hay revelaciones importantes sobre todo lo que pasa cuando una presentadora de televisión se pone a explorar ciertas partes de la comunicación [de] una manera auténtica”, adelanta la venezolana de su publicación, que presentará hoy a través de las redes sociales. “Lo más importante del libro es que digo que hay gente que hace que su Instagram sea su vida de mentira. Mi vida de verdad es lo que está representado en mi Instagram”. Image zoom Mezcalent Tanta importancia tiene esa red social para la presentadora, que ya está escribiendo la segunda parte de lo que será una trilogía. “Hay otro libro que estoy escribiendo que se llama El Instagram en tiempos de coronavirus que es la segunda parte”, dice la copresentadora de Suelta la sopa (Telemundo). “[Y es que] ayer cuando cerré el Instagram en la noche, [pensé] y lo dije: ‘Yo paso mi vida a foto, pero mi vida no es una foto’ ”. Image zoom La idea de convertirse en escritora según Sandoval va más allá del ego. “Este libro está dedicado a mis seguidores, es porque tenía que buscar una forma de agradecerles, está escrito con mi puño y letra”, asegura conmovida la conductora. “A través de las redes sociales yo me he encontrado, he encontrado a muchas amistades. Las redes sociales no son malas, lo que es malo son las interpretaciones que les dan las personas desde su casa”.

Close Share options

Close View image Carolina Sandoval se convierte en escritora. ¿Dejará Suelta la sopa?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.