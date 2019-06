Carina Ricco, la viuda de Eduardo Palomo, confiesa porque continúa soltera

Ya han pasado 15 años de la muerte de Eduardo Palomo; sin embargo, su viuda, Carina Ricco no ha sido vista con alguna otra persona en una relación sentimental. La cantante confiesa las razones por las que, hasta la fecha, no ha logrado establecer un romance formal con otro hombre; aunque no descarta tener una pareja con la cual compartir el resto de su vida.

“Jamás pretendería encontrar alguien como él [Eduardo Palomo] porque no existe alguien como él”, declaró Ricco al programa mexicano de televisión Ventaneando. “Claro que me encantaría rehacer mi vida; tener una pareja, casarme o no, pero estar en pareja hasta muy viejita”.

La también actriz describió las características del hombre que busca para tener una relación sentimental.

“Lo que si me gustaría encontrar es a alguien que tenga el mismo nivel de compromiso, de amor, de búsqueda, de ligereza, de aventura, de magia, de creer en las cosas simples, pero también ser profundo; pero también jugársela; pero también luchar”, agregó.

“Es como una combinación de lo que tú necesitas. Al final es que requieres tú como ser humano y lo que me ha pasado es que no he encontrado, todavía, no he conocido, y no quiere decir que no exista, simplemente no he conocido a alguien con quien yo sienta que puedo generar un camino en común”, expresó.

Carina Ricco que sus hijos han sido los más interesados en que su madre rehaga su vida; incluso, le han buscado pretendientes.

“Mis hijos son los primeros que dicen ‘te vamos a buscar novio mamá’”, concluyó.