Carina Ricco asegura que Eduardo Palomo está orgulloso de su hija Fiona Palomo, hija Carina Ricco y Eduardo Palomo, debuta en cine en plan estelar. Ante ello, su madre habla de lo que significa para su fallecido esposo este logro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que Fiona, la hija de Carina Ricco y Eduardo Palomo, debuta en cine en plan estelar con la película ¡Qué despadre!. Ante ello, la madre de la joven no pudo contener la emoción y aseguró que su fallecido esposo está muy orgulloso de la jovencita que sigue sus pasos profesionales. "Creo que El flaco [como le decía a Eduardo Palomo], donde sea que esté, está muy orgulloso de Fiona", mencionó Ricco a los medios de comunicación. "Ha sido muy lindo ver que entra a producciones y que de pronto se enteran a la mitad o al final [de los proyectos] de que era nuestra hija. Creo que eso es lo hermoso, que vuelen con sus propias alas". La cantante no puso negar lo feliz que está de que la chica esté despegando sin el amparo o prestigio de sus padres. "Tengo que decir que todo el trabajo que Fiona ha generado ha sido solita y ha sido ganado por ella", confesó. "Es una emoción muy profunda. Qué puedo decir, es mi enana, mi pulguita. Desde pequeñita [estaba] con el sueño de actuar su primera película. Muy orgullosos de ella, trabaja muy duro, es una mujer que trabaja muy duro, se lo ha ganado a pulso", agregó. "Hemos tenido que cortar el llanto varias veces, cuando la veo y le digo '¡es tu primer peli mi amor!'". Carina Ricco, Eduardo Palomo y Fiona Carina Ricco, Eduardo Palomo y Fiona | Credit: Mezcalent (x2); Instagram Fiona Palomo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo más importante para Carina Ricco es que sus vástagos, Fiona y Luca, se conviertan en buenas persona; por ello, se ha dedicado a su cuidado haciendo el papel de padre y madre desde que quedó viuda, hace 18 años. "Están pasando muchas cosas en el mundo; pero, al mismo tiempo, creo que supera mucho más la belleza de ver a tus hijos ir bien, el amor y verlos realizarse, es mucho más grande que lo difícil que puede ser sacar adelante una familia"."[Lo importante es] mantener los valores, mantenerlos aterrizados con un propósito en la vida", comentó. "Enseñarles el valor de trabajar honestamente, de luchar como lo hacemos los papás y de sacar las cosas adelante, pues es parte del trabajo que es difícil".

