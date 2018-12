Cardi B anuncia que se separa de su esposo Offset

Ahora sí, sálvese quien pueda. Una pareja más del mundo del entretenimiento que dice adiós a su relación. Cardi B y Offset se han separado.

La pareja de raperos ha decidido terminar su relación, confirmó Cardi en un video publicado en su cuenta de Instagram. “He estado tratando de resolver las cosas con el padre de mi bebé desde hace tiempo. Y somos muy buenos amigos y realmente buenos socios”, explica la neoyorquina.

“Tenemos mucho amor el uno por el otro, pero las cosas simplemente no nos han funcionado durante mucho tiempo. No es culpa de nadie, continúa.” Supongo que se nos acabó el amor. Pero ya no estamos juntos”.

Offset comentó en la publicación de Cardi en Instagram, confirmando su separación. “Ustedes ganaron”, escribió.

La intérprete de “I Like It” y su esposo colaboraron en la canción “Lick” en enero de 2017, junto luego del lanzamiento del álbum de la dominicana, Cardi´s Gangsta Bitch Music Vol. 2. El romance comenzó poco después de su lanzamiento.

John Parra/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images

La pareja se casó en secreto en septiembre de ese año y dieron la bienvenida a su primer hijo, Kulture Kiari Cephus, en julio.

Esta noticia llega cuando parecía que las cosas no podían pintar mejor para Cardi B este año. Además de cosechar premios por doquier, convertirse en madre y esposa e hilar éxito tras éxito en la radio la rapera de sangre dominicana ha amasado una fortuna, la cual le ha permitido cumplir uno de sus más caros anhelos: regalarle una casa a todo lujo a su mamá, entre otros logros.