Cardi B se quiere tatuar el nombre de su hijo ¡y no vas a creer donde! La rapera dominicana y su esposo Offset dieron la bienvenida a su segundo hijo en septiembre y aún se desconoce el nombre del pequeño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por más de cuatro meses, la rapera dominicana Cardi B ha logrado mantener en secreto el nombre de su segundo hijo, pero parece estar lista para finalmente gritarlo a los cuatro vientos. La revelación será en grande y de una manera bastante peculiar y controversial. A través de sus redes sociales, la cantante dio a conocer que el apelativo de su varoncito podría quedar impregnado en su cuerpo para siempre. La madre de Kulture, de 3 años, confesó que está a punto de plasmar el nombre del niño que la tiene enamorada, nada más y nada menos que ¡en su cara! "Esto no viene al caso, pero… estoy a un 1% de tatuarme el nombre de mi hijo en la cara… Realmente, ¡lo quiero hacer de verdad!", escribió la cantante en su cuenta de Twitter, en la que además compartió una fotografía de una mujer con un tatuaje en su pómulo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cardi expresó que, de hacerlo, se lo pondría en su mandíbula. La noticia no fue para nada del agrado de sus seguidores que le suplicaron que no lo hiciera. "No lo hagas hermana", escribió una. "No, ¡la cara no!", expresó otra. La controversial intérprete es conocida por desafiar las opiniones de los demás, por lo que podría hacer caso omiso a las súplicas de sus fanáticos y sorprender con nueva tinta en su rostro. Aunque aún no presenta a su bebé, Cardi ha compartido momentos especiales a su lado. A principios de este mes, presumió uno de los grandes logros de su niño, a través de una serie de vídeos publicados en sus historias de Instagram "No estoy exagerando, este bebé ya habla", dijo en las publicaciones. "Lo juro por todo lo que amo". Agregó que su esposo, el también rapero Offset, fue testigo del sorprendente momento. "Ayer le dije '¿amas a mami? ¿sí?'", explicó. " Luego le pregunté de nuevo. '¿Amas a mami? ¡Y me respondió 'sí'!". Además aseguró que su hijo también dice 'hola' cuando canta los temas del programa infantil Cocomelon. "No sé si eso es cosa de la pandemia. No sé si esto es normal. Esta mier..a es una locura. Necesito cámaras en su cuarto 24/7", expresó la sorprendida madre. "Estás hablando y acabas de cumplir 4 meses hoy. Estás hablando de verdad". La pareja de raperos dio la bienvenida a su segundo hijo en septiembre del 2021, luego de meses de haber anunciado su sorpresivo embarazo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cardi B se quiere tatuar el nombre de su hijo ¡y no vas a creer donde!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.