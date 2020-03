Cardi B arremete contra la periodista dominicana que dijo que fue prostituta y drogadicta

Cardi B no se quedó callada tras las declaraciones de la reportera dominicana Mia Cepeda en las que mencionó que la rapera fue prostituta, bailarina exótica y drogadicta,

"Después de que llegan a tener cierta popularidad como que todo se olvida", dijo Cepeda en el programa de televisión dominicano Vale por Tr3s. "Es como el caso de Cardi B, ella fue prostituta, bailarina exótica, drogadicta, un montón de cosas extrañas y ahora es Doña Cardi B".

En su Instagram, Cardi B compartió un video de respuesta en el que se quedó a gusto. “Yo no soy una doña porque vieja yo no soy, yo tengo 27 años. Yo no he hecho drogas, yo no soy una mujer de vicio. Nunca he hecho droga loca, de antes yo fumaba marihuana y casi no la hacía. Lo fumé cuando yo tenía 22 años. Yo no era prostituta, bailarina sí. Ahora yo soy internacional, yo soy famosa, pero yo todavía soy la misma Cardi", dijo la cantante.

"Sí algunas cosas yo he cambiado porque soy una mujer ahora y yo tengo una hija y soy mujer de negocios. Claro que yo tengo que cambiar, yo tengo que crecer, yo no puedo estar actuando como una loca siempre. Lo que yo hago a mí me critican demasiado y la gente siempre me quiere bajar. Yo me tengo que comportar, es una manera para yo protegerme. Yo soy muy humilde y yo soy bien yo", agregó.

Cardi B aseguró que la fama no la ha cambiado y le mandó este mensaje directo a la reportera: "Tú, cara de guanábana, tú me mencionaste y dijiste mentiras de mí y por eso yo dije algo para atrás. Entonces tú vas: ‘Oh, yo voy a ir a Despierta América a hablar de Cardi B, porque ella me llamó cara de batata y yo me veo mejor que esto’”, dijo, imitando a Cepeda.

La rapera admite que lo que más le molesta es que Mia Cepeda hable mentiras de ella en televisión, en lugar de enfocarse en ayudar a su país. “Lo que me encojo** es que tú vives en República Dominicana y ahora tú vas a coger un vuelo para ir a Miami, para ir a una plataforma grande a hablar chicha de mí, cuando tú deberías de ir a una plataforma grande para hablar de la crisis que está pasando en República Dominicana”.