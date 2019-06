Cardi B se declara inocente de nuevos cargos por pelea en un club de Nueva York La rapera apareció en el Tribunal Supremo de Nueva York en el distrito de Queens, donde fue procesada en una acusación múltiple. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Cardi B se declaró inocente en la corte el martes por cargos de agresión derivados de una pelea en un club de striptease de Nueva York en agosto. La rapera ganadora Grammy, cuyo nombre de pila es Belcalis Almanzar, apareció en el Tribunal Supremo de Nueva York en el distrito de Queens, donde fue procesada en una acusación múltiple que incluye dos cargos de delito mayor e intento de asalto. Image zoom Rich Fury/Getty Images Los fanáticos de la artista se dieron cita en las afueras de la corte con pancartas de “Free Cardi” para recibirla a su entrada al palacio de justicia. La oriunda del Bronx enfrenta múltiples cargos, entre los que se incluyen peligro imprudente, delito penal, conspiración, hostigamiento y asalto, así como dos cargos de delito mayor de intento de agresión con la intención de causar lesiones físicas graves. Image zoom . (Photo by Thaddaeus McAdams/FilmMagic) Cardi, de 26 años, se entregó a la policía de la ciudad de Nueva York en octubre pasado luego de que una denuncia afirmara que estaba involucrada en una pelea con dos hermanas en agosto en el club nocturno Angels NYC, en Queens. Según se informa, la pelea se desató porque Cardi sospechaba que una de las dos hermanas, que son ambas bartenders en el club, estaba durmiendo con su esposo, Offset, quien estaba en el club esa noche. Image zoom Kevin Mazur/Getty Images for dcp Cardi no hizo ningún comentario a la prensa al salir de la corte. Advertisement EDIT POST

