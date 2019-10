Cardi B admite que se aburrió rodando Hustlers, su película con Jennifer López Cardi B admite que tanta espera entre escena y escena la aburrió, pero que le sigue dando oportunidades al cine por una poderosa razón. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ya es más que sabido que Cardi B habla sin tapujos y no esconde lo que siente, aunque eso en ocasiones pueda generarle dolores de cabeza. Ahora la rapera de origen dominicano ha sorprendido con unas declaraciones en las que admitió que rodar la la aclamada película Hustlers, junto a Jennifer López, fue realmente aburrido. En una divertida entrevista con la presentadora Ellen DeGeneres para su programa The Ellen Show, la rapera confesó que no se podía creer lo aburrido que era el trabajo de actor. “Los artistas [en la música] tenemos días largos, pero llenos de emoción, nos movemos”, comentó. “[Como actriz] tienes que esperar en el cámper hasta que sea tu turno y hacer la misma escena como 20 veces”. Aunque aseguró que disfrutó con su participación en la película, reveló que tuvo que pasar hasta 16 horas esperando a que la llamaran para hacer una escena, lo que aparentemente no fue muy divertido. Por razones como esa, DeGeneres comentó que tal vez Cardi no volverá a participar en otra producción cinematográfica pronto. Pero la cantante inmediatamente contestó que con seguridad sí repetiría: justamente este mes estará rodando una nueva cinta. ¿La razón? “Me encanta los cheques [con el pago]”, contestó entre risas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuánto ganará por su próximo personaje? Habrá que averiguarlo. Advertisement EDIT POST

