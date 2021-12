Un cheque de $2 millones el regalo de cumpleaños de Cardi B a su esposo Offset Offset no podía esperar de Cardi B un regalo menos extravagante: le obsequió nada más y nada menos que un cheque de $2 millones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cardi B y Offset Cardi B y Offset | Credit: Marc Piasecki/GC Images Offset no podía esperar de Cardi B un regalo menos extravagante. Ahora que el cantante de hip hop llegó a sus 30 años el pasado 14 de diciembre, su esposa le regaló nada más y nada menos que un cheque de $2 millones. ¿Se imaginan? Los internautas han viralizado los videos del momento en que a Offset se le entrega el cheque. ¡Más que un cumpleaños parece haberse ganado la lotería! "Feliz cumpleaños a mi huuuuusband, mejor amigo y babydaaadddyyy 😩😂😂. Te amo mucho y estoy muy orgulloso de ti", le dijo la rapera en un mensaje de felicitación. "Hemos superado tanto juntos. Amo al hombre en el que te estás convirtiendo y amo al padre que eres. Gracias por estar siempre ahí para mí, por ser un gran confidente y consejero y por nunca permitirme venderme corto ❤️", sostuvo. "Tengo mucha suerte de tenerte como socio en la crianza de nuestros hermosos hijos. Tienes tantos proyectos y negocios que estás administrando y liderando, pero me has ayudado mucho en este viaje con nuestros dos bebés. Que la vida te siga bendiciendo y sigas prosperando. Estoy muy emocionada de que el mundo vea lo que te espera 🔥. ¡¡Te quiero!!", indicó. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Esta no es la primera vez que Cardi B le regala dinero a Offset para que elija lo que quiera. En su cumpleaños número 29, el monto fue de $500.000 en efectivo, que puso dentro de un refrigerador, según E! News. Pero así como Cardi B le regaló a Offset este "peculiar" regalo, el cantante el pasado mes de octubre le obsequió en su cumpleaños una lujosa mansión en República Dominicana. ¡Así son los regalos de los famosos!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Un cheque de $2 millones el regalo de cumpleaños de Cardi B a su esposo Offset

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.