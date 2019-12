¡No podrás creer el regalazo que Cardi B le hizo a su esposo por su cumpleaños! La cantante subió un video en sus redes sociales donde el rapero Offset se quedó sin palabras al ver el regalo que su esposa le dio para celebrar su cumpleaños: medio millón de dólares. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cardi B tiene acostumbrados a sus seguidores a sus excentricidades pero ahora le tocó a su esposo, Offset, quedarse en shock en su cumpleaños con un obsequio de su amada fuera de serie: ¡medio millón de dólares en efectivo! La rapera y mamá de Kulture dijo que aunque sus amigos la aconsejaron sobre qué regalarle a su media naranja, ella no se pudo decidir en algo que fuera suficientemente especial para él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Todos dicen: ‘Tienes todos los carros, tienes cada joya, cada zapato…’. ¿Qué más podría darle a alguien que ya tiene todo? ¡Una nevera!”, exclamó Cardi B en el video antes de abrir el refrigerador y revelar los $500,000 en su interior. El video en Instagram que ya tiene más de 15 millones de vistas y cerca de 3 millones de likes, ha generado revuelo en las redes sociales. Algunos de sus seguidores consideran que Offset no merece dicho regalo pues recientemente fue acusado por la novia del rapero Tekashi 69, Jade, de enviarle un mensaje privado diciéndole que la extrañaba. Offset respondió que su cuenta había sido hackeada y aseguró que nunca había enviado dicho mensaje. Advertisement

