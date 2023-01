Cardi B reaparece tras revelar que se mandó a quitar los implantes de glúteos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Cardi B, Offset La nacida en el Bronx se dejó ver con un entallado vestido al salir con su marido de un restaurante de moda en L.A,. ¡Además! Hailey Bieber con vestido transparente, Ernesto Laguardia parte la rosca de Día de Reyes y la mejores fotos del día de los famosos, ¡míralos! Empezar galería Cardi B y Offset Cardi B, Offset La nacida en el Bronx se dejó ver con un entallado vestido al salir con su marido de un restaurante de moda en L.A,. A principios de diciembre la rapera reveló que durante el mes de agosto pasado se había mandado a quitar los implantes de glúteos hechos con bipolímeros. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Hailey Bieber Hailey Bieber Credit: Backgrid/The Grosby Group Y la que dejó a todos boquiabiertos fue la Señora de Justin Bieber con este lookazo de vestido transparente que revela su esbelta y atlética figura, ¡wow! 2 de 8 Ver Todo Ernesto Laguardia Ernesto Laguardia rosca de reyes 2023 Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Y celebrando el Día de los Reyes Magos cachamos al actor y conductor mexicano partiendo la tradicional rosca de reyes en Ciudad de México, ¡mmmm! 3 de 8 Ver Todo Anuncio Julia Fox Julia Fox Credit: The Image Direct/The Grosby Group La modelo dejó a todos helados esta semana, no por el impactante look con el que la vimos en Nueva York (¡qué tal sus abs!) si no por haber revelado que con toda seguridad, su ex, Kanye West, no se sabe ni su nombre completo ¡Auch! 4 de 8 Ver Todo Aleida Núñez Aleida Nunez Credit: Mezcalent También en Ciudad de México captamos a la cantante, actriz y modelo dándole tremenda mordida a su rosca de Reyes en un restaurante de la capital mexicana, ¡que invite! 5 de 8 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria Credit: Mega/The Grosby Group Recién desembarcada de la soleada Marbella la actriz, productora y directora texana apareció de incógnito por las calles de L.A. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Olivia Colman Olivia Colman Credit: Neil Mockford/GC Images La estrella de The Crown luce muy chic por las calles de Londres después de dejar a todos boquiabiertos con la confesión que hizo en el show de Graham Norton al revelar que durante las grabaciones de la serie de (Netflix) no pudo resistir y se robó un sobre que era parte del set, ¡pero explicó cuál fue su motivo! 7 de 8 Ver Todo Emily Ratajkowski Emily Ratajkowski Credit: Gotham/GC Images Haciendo a un lado sus acostumbradas minifaldas y atuendos sexy, la modelo y escritora se dejó ver en un momento de serenidad por las calles de Manhattan acompañada de este amiguito de cuatro patas, ¡guau! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

