Cardi B respondió así a usuario en Twitter que dijo que su hija Kulture es autista Cardi B no se quedó callada cuando un usuario en Twitter dijo que su hija Kulture es autista. Mira la contundente respuesta de la cantante dominicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando un usuario en Twitter dijo que Kulture, la hija de Cardi B, es autista, la cantante dominicana no se quedó callada. El rapera de 29 años respondió a un usuario de Twitter que le dijo que dejara las redes sociales y le prestara atención a sus hijos, diciendo que su hija Kulture tiene autismo. La intérprete de "Shake It" respondió: "Mi hija no es autista...No la pueden llamar del, así que todos ustedes la tienen que diagnosticar con algo". En otro mensaje en Twitter, expresó indignada: "¿Para qué hablan de los niños?" Si bien muchos fanáticos salieron en defensa de Cardi B, otros señalaron que llamar a alguien "autista" no debe ser considerado un insulto, reporta PEOPLE. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cardi B Credit: (Rich Fury/Getty Images for Def Jam Recordings) La cantante es madre de Kulture, de 3 años, y su hijo Wave, de 9 meses, fruto de su matrimonio con el rapero Offset. "Tú tienes todo el derecho de defender a tu hija. Solo estoy tratando de entender por qué decir que una niña es autista sería usado como un insulto", comentó una seguidora en Twitter. "Si no sabes nada de un niño con autismo, debes saber que son superdotados y maravillosos". Otra seguidora escribió en Twitter: "Tengo dos nietos con autismo. Son mi corazón. No sé qué hizo que la gente llamara autista a tu hija, pero no es nada de qué avergonzarse". cardi b Credit: (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue) En una entrevista con Essence, Cardi B y Offset hablaron del impacto que tienen el bullying cibernético en ellos como familia y porqué no compartieron el nombre de su hijo Wave durante varios meses. "Pasamos por muchas cosas tristes con Kulture —comportamiento terrible que ni siquiera pasamos con los niños más grandes", dijo Cardi, quien es madrastra de los hijos de Offset de relaciones previas. "Tanta gente publica cosas crueles y asquerosas solo para obtener una reacción de nosotros". La intérprete de "Like It" añadió: "Queremos proteger nuestros sentimientos, porque nos ponemos muy, muy enojados y disgustados".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cardi B respondió así a usuario en Twitter que dijo que su hija Kulture es autista

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.