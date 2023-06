Cardi B reacciona a la acusación de Offset de que le fue infiel: "Deja de actuar como un estúpido" Cardi B no se quedó callada después de que su esposo Offset la acusara de serle infiel en un mensaje en sus Instagram Stories que luego él borró. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cardi B Offset Credit: Astrid Stawiarz/Getty Images for New York Fashion Week: The Shows Cardi B rompe el silencio después de que su esposo Offset la acusara de serle infiel. El rapero —quien es el padre de Kulture y Wave, los hijos de Cardi B— envió un mensaje en sus Instagram Stories acusándola de haberle sido infiel, y luego lo borró. La cantante de raíces dominicanas se defendió, negándolo. El lunes, Cardi B respondió a un mensaje de Offset en sus redes, diciendo que su esposa se había acostado con un hombre. Cardi B reaccionó en Twitter, cantando una parte de la canción de Keyshia Cole "I Should Have Cheated" (o "Yo debí haber sido infiel"). "Primero que nada, déjame decir, que no puedes acusarme de todas las cosas de las que tú sabes que eres culpable", dijo la intérprete de "WAP" y "I Like It". "Veo que es fácil para ti culparme de todo", añadió Cardi B. La cantante pidió a sus seguidores que ignoraran a Offset, diciendo que él estaba "en un espiral" y no sabía lo que decía. Cardi B Credit: Prince Williams/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo soy Cardi B", dijo ella molesta, "a veces a la gente se le olvida que yo soy Cardi B", añadiendo que ella no puede tener un affair con un desconocido o con alguien de la industria, porque saldría a la luz por su fama. "Por favor deja de actuar como un estúpido", le dijo a su esposo, a quien acusó de tener un ataque de celos injustificado. "No puedes estar hablando en serio. No juegues conmigo", advirtió la artista de 30 años, cuyo verdadero nombre es Belcalis Marlenis Almánzar.

