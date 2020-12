Close

Cardi B reacciona a críticas tras confesar que estaba considerando comprarse una cartera por $88 mil dólares Cardi B se defiende tras ser criticada por confesar en redes sociales que estaba tentada a comprarse una cartera de $88 mil dólares. Así reaccionó la cantante de origen dominicano. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cardi B, de 28 años, generó controversia al publicar un mensaje en Twitter, confesando que se sentía tentada a comprar una cartera de $88 mil dólares. La cantante de origen dominicano fue atacada por varios seguidores, quienes la acusaron de insensible al supuestamente presumir su fortuna, y gastarla de manera frívola en medio de una pandemia y crisis económica en el país. Image zoom Credit: (Frazer Harrison/Getty Images) "Cardi estamos atravesando un momento muy difícil ahora y mucha gente tiene miedo de no poder tener un techo ni comida en su mesa", comentó una fanática. "Hermana hay una crisis de personas perdiendo sus viviendas, sin poder alimentar a sus familias, estudiantes ahogándose en deudas, y hay personas muriéndose y enfermas de COVID. La mayoría de nosotros no podemos darnos el lujo de una tentación de $88 mil dólares, así que escucharte decir que quieres botar $88 mil en una cartera se siente muy mal", expresó otro. Image zoom Credit: Twitter/ Cardi B La intérprete de "WAP" no se quedó callada ante las críticas. Unas horas después, publicó otro mensaje en Twitter, pidiendo a sus seguidores que publicaran recibos de donaciones que ellos habían hecho a organizaciones caritativas, y prometiendo que ella iba a donar la misma cantidad a estas entidades que ellos apoyaban. Image zoom Credit: Twitter/ Cardi B Image zoom Credit: (Kevin Mazur/Getty Images) La cantante se disculpó recientemente por celebrar el Día de Acción de Gracias con un grupo de "25 adultos y 12 niños" durante la pandemia. En ese entonces Cardi B aseguró que su intención no era ofender a nadie, y que se habían realizado pruebas de coronavirus antes de la reunión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Twitter/ Cardi B La estrella también reveló en Twitter que ha donado dos millones de dólares para ayudar a personas necesitadas durante la pandemia. Si algo hemos aprendido de Cardi B es que la artista no tiene filtro a la hora de expresarse, y sabe defenderse de quienes la critican.

