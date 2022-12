Cardi B se quita los implantes de glúteo y manda esta fuerte advertencia Cardi B se quitó los implantes de biopolímeros de sus glúteos y manda un poderoso mensaje a sus fanáticos sobre este procedimiento estético. Mira sus declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cardi B se quitó los implantes de glúteos. La rapera de raíces dominicanas, de 30 años, grabó un video en su cuenta de Instagram, hablando de este procedimiento estético. La intérprete de "WAP" habló con sus más de 140 millones seguidores sobre la importancia de la salud y de tener cuidado con los procedimientos estéticos. "En agosto me operé y me quité el 95% de mis biopolímeros... Son inyecciones en el trasero. Fue un proceso realmente loco", dijo la esposa de Offset. La cantante ha hablado abiertamente de las cirugías estéticas que se ha realizado. "Cuando tenía 20 años, empecé a trabajar en un club de striptease. Y en los clubes de striptease urbano tenías que tener un trasero grande", dijo la cantante, que hizo un cameo en la película Hustlers junto a Jennifer López. "Me sentía insegura. Me sentí como si estuviera en la escuela secundaria de nuevo. Así que me operé el trasero", recuerda. Diez años después, decidió quitarse los biopolímeros de los glúteos. La rapera tiene dos hijos: Wave, de 15 meses, y Kulture, de cuatro años. "Todo lo que voy a decir es que si eres joven, si tienes 19, 20, 21 años, y te ves demasiado delgada, y estás como 'OMG no tengo suficiente grasa para poner en mi trasero'; no recurras a las inyecciones", advirtió. Cardi B Credit: (Joseph Okpako/WireImage) Cardi dijo que se puso implantes de seno cuando trabajaba como bailarina en un strip club, antes de alcanzar la fama como cantante. También se hizo una rinoplastia, y se realizó una liposucción en el 2019 tras el nacimiento de su hija Kulture. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En este video en sus redes sociales, la cantante advirtió a sus fanáticos que la salud viene primero y tienen que hacerse estudios médicos antes de considerar someterse a cualquier tratamiento estético.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cardi B se quita los implantes de glúteo y manda esta fuerte advertencia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.