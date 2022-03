Cardi B presume la primera foto de su hijo La rapera dominicana Cardi B dio a luz a su segundo hijo en septiembre del 2021 y ha mantenido su identidad en total privacidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La rapera dominicana Cardi B se rindió ante la insistente petición de sus fanáticos y finalmente compartió la primera fotografía de su segundo hijo. Pero al parecer, la cantante aún no está preparada para revelar completamente la identidad de su pequeño de seis meses, por lo que se limitó a presumir sus alargadas pestañas en una imagen publicada en su cuenta de Twitter. "Eso es todo lo que tendrán", escribió junto a la fotografía que solo muestra un ojo del pequeño. Contrario a su hija mayor, Kulture Kiari, la cantante ha mantenido a su hijo fuera de la vista del público, defendiendo su decisión a capa y espada contra los críticos. "¿Por qué se enoja la gente porque me piden ver a mi hijo y yo contesto? Parece que no puedo hacer o decir nada hoy en día, sin que la gente se irrite. Quizá debería borrar mis redes sociales o morirme porque [qué carajo]", expresó. "Si lo publico es porque quiero atención, si digo lo que pienso es porque quiero atención, si subo una foto quiero atención, [si] hablo sobre mis hijos, con quienes estoy todos los días es porque quiero atención…[que carajo]". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cardi B Cardi B | Credit: Cardi B/TWitter La cantante arremetió contra sus haters y dejó en claro que no limitará su manera de expresarse solo para complacer a los demás. "No apagaré mi luz y mi vida por otra gente", escribió tajante. Aunque sus detractores la señalan de querer llamar la atención en un momento en el que otras cantantes topan la lista de popularidad, Cardi aseguró que no existe el odio en su corazón hacia ninguna de sus colegas, ya que se siente bendecida con todo lo que ha logrado en su vida. "Dios es tan bueno conmigo. Cuando oro, me escucha y bendice. Por eso cuando veo que a otra gente le va bien, no tengo odio en mi corazón hacia ellos", aseguró.

