Cardi B ofrece recompensa por la captura de los responsables de lanzar ácido a una joven “La envidia sí hace hacer a la gente cosas feas”, expresó la rapera de origen dominicano conmovida por este suceso que ocurrió en las calles de Santo Domingo. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La rapera Cardi B pidió justicia y ofreció una recompensa a quien encuentre a los responsables de lanzar un producto químico corrosivo conocido como ácido del diablo a una joven de 19 años en la República Dominicana. La víctima identificada como Yocairi Amarante Rodríguez fue rociada con el líquido por personas no identificadas que se desplazaban en una moto, según muestra un video de cámaras de seguridad reproducido por medios dominicanos. Image zoom Prince Williams/Wireimage) "Yo voy a ofrecer diez mil dólares, no pesos (dominicanos), diez mil dólares, a quien encuentre a la gente que son responsable de tirarle ese ácido del diablo a esa muchacha, que le quemó la cara... La responsable de esto debe hacerse justicia. La envidia sí hace hacer a la gente cosa fea y yo voy a ofrecer diez mil dólares para que lo agarren", anunció la intérprete de “Dinero” en un video en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según los reportes de medios de comunicación locales, Amarante Rodríguez se encuentra en cuidado intensivos en el hospital Ney Arias Lora de la ciudad de Santo Domingo. Tiene daños permanentes en su rostro y podría perder la visión, según informó el doctor Eddy Bruno, director de la unidad de quemados de ese centro médico. “Es una paciente en estado crítico, con quemaduras en el 40 % de su superficie corporal, quemada por químicos. Son quemaduras bastante profundas, lamentablemente fue céfalo caudal, es decir, desde la cabeza, por lo que le afectó la cara”, explicó Bruno. El hecho ocurrió en horas de la tarde del pasado viernes cuando la joven estaba a bordo de un vehículo de transporte público. “Ella está muy mal, ya no ve y las heridas le siguen profundizando. Logró hablar un poco entre dientes y dijo que la niña no la va a reconocer. Tiene una hija de dos años”, expresó su prima Rocío Mariñez según reportó el periódico local Diario Libre.

