Cardi B le pide el divorcio a Offset después de tres años de matrimonio Después casi tres años de un turbulento matrimonio, la cantante de origen dominicano presentó la solicitud de divorcio en un tribunal de Georgia. ¡Aquí los detalles! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La rapera Cardi B presentó este martes una solicitud de divorcio de su esposo y padre de su hija, Offset, en un tribunal de Georgia. Según el New York Post, la artista de origen dominicano tomó la decisión de solicitar el divorcio en una corte del condado de Fulton luego de supuestamente descubrir que el también rapero le había sido infiel una vez más. TMZ informó que los documentos legales señalan que la cantante pide obtener la custodia de Kulture, de 2 años, y que Offset pague una manutención en una cantidad aún no confirmada. Image zoom IG/Cardi B El Post reveló que la audiencia de divorcio está programada para el próximo 4 de noviembre a las 10 a.m., hora del Este. La pareja ha tenido una relación tumultuosa y polémica. La intérprete de "Bodak Yellow" ha hablo públicamente de las infidelidades de su esposo, al que hasta ahora había decidido dar una nueva oportunidad. Image zoom “Cuando mi esposo y yo nos metimos en nuestros problemas, ya sabes, él me engañó y todo eso, y decidí quedarme con él y trabajar con él, mucha gente estaba tan enojada conmigo, muchas mujeres se sintieron decepcionadas", recordó en la edición de Vogue del años pasado de la que fue portada. La presentación de la solicitud de divorcio se produce luego de que la madre de Kulture hubiera asegurado recientemente que la relación con su pareja seguía siendo sólida. “Sé que mi relación tiene mucho drama y todo", admitió la cantante a Elle el mes pasado. “Pero hay mucho amor, hay mucha pasión, hay mucha confianza, hay una gran amistad. Siempre somos nosotros contra el mundo". La pareja se casó en secreto en 2017, un mes antes de que Offset se arrodillara ante la artista en un concierto para pedirle la mano. Cardi aceptó el anillo en ese mismo momento con mucha emoción. Poco después se supo que ya estaban ​​legalmente casados. Los representantes de Cardi B y Offset no respondieron a las solicitudes de comentarios, según People.

