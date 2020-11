Close

Así respondió Cardi B a sus haters tras ser nombrada "Mujer del año" por Billboard “Yo represento a Estados Unidos”: la cantante urbana de origen dominicano compartió un video en el que contestó claro y contundente a quienes la critican por recibir esa distinción. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante urbana de origen dominicano Cardi B fue reconocida como "la Mujer del año" por Billboard. Aunque millones de sus seguidores aplauden sus triunfos, no es menos cierto que también ha recibido críticas. Pero ella no se quedó callada. La intérprete de “Dinero” compartió un video en sus redes sociales en el que destacó que no solo cosechó grandes éxitos como su canción viral "WAP" este año, sino que puso a bailar a millones en plataformas sociales como TikTok y apoyó la campaña del nuevo presidente electo, Joe Biden. Image zoom Credit: Prince Williams/Wireimage "Buenos días a todos, es su chica Cardi B, y sí, soy 'la Mujer del año'", declaró la estrella en un video en su Instagram. "Y para ustedes, los bebés que lloran: '¡Pero ella solo recibió una canción!' Sí, tengo esa canción, perra. ¿Sabes, la que más se vendió? ¿La que más se transmitió? La que hizo llorar a los republicanos en Fox News. La que tiene una canción sobre ser seis veces platino en tres meses. La que hizo que tu abuela moviera el p>$& en TikTok. Sí, perra, esa". “Incluso cuando todos lloran diciendo: '¡Pero ella no nos representa!' Sí, lo hago, perra. Represento a Estados Unidos. Quería un cambio, y eso es exactamente lo que hice. Soy así de perra. Cómelo con una cuchara para que te llenes la boca”, concluyó. La canción "WAP" rompió varios récords, se convirtió en un baile viral en TikTok y le valió a Cardi su cuarto número uno en el Billboard Hot 100. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La rapera recibirá un tributo en la gala anual Women in Music de Billboard que tendrá lugar el próximo mes, junto a Jennifer López, Dolly Parton y Dua Lipa. La ceremonia se verá en vivo el 10 de diciembre por billboardwomeninmusic.com a partir de las 8:00 p.m., hora del este.

