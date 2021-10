¡Cardi B enseña la multimillonaria mansión que le ha regalado Offset en su 29 cumpleaños! Cuenta con 6 dormitorios enormes y 7 baños, además de unas vistas envidiables al Caribe. Así es el nuevo nidito de amor de la pareja en República Dominicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como no podría ser de otra manera, Cardi B ha tenido un 29 cumpleaños a lo grande. Y no solo porque su celebración ha sido por todo lo alto, sino por el impresionante regalo que ha recibido de su marido Offset. A través de un video en sus redes sociales, la cantante ha mostrado la espectacular mansión que el artista le ha regalado en la tierra de sus orígenes: República Dominicana. Fue tal la sorpresa que ni siquiera ella se podía creer lo que estaban viendo sus ojos y así se lo dejó saber a sus más de 112 millones de seguidores. "¡No me puedo creer esto! Esto fue tan increíble para mí", dijo entusiasmada en una parte de su mensaje. En él asegura que le había expresado a su amado las ganas que tenía de invertir en una propiedad en RD. "Pero pensaba que él no estaba de acuerdo conmigo y prefería invertir en otras cosas. ¡Qué equivocada estaba!", prosiguió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El espacio es una mansión de lujo que cuenta con 6 enormes habitaciones rodeadas de ventanales, 7 cuartos de baño, jardín tropical y unas vistas paradisíacas. Un lugar de ensueño donde escaparse con sus hijos. La idea de adquirir esta propiedad fue consultada por Offset al padre de la artista antes de dar el paso y éste le animó de inmediato. "Mi padre y tú (y el bebé) son los hombres más importantes de mi vida y me hace muy feliz que estén tan unidos y tengan ese lazo", escribió. Cardi B, Offset Credit: Grosby Gorup Parece que las crisis de pareja ya son parte del pasado y están más felices que nunca con la llegada de su segundo hijo y ahora esta casa en el paraíso. "Te amo tanto que no puedo esperar a que se me pase la resaca para demostrarte todo mi amor", concluyó.



