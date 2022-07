Cardi B golpea fanático en pleno concierto La cantante Cardi B es centro de la polémica tras haber golpeado al asistente a una de sus presentaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, se llevó a cabo en Londres el Wireless Festival 2022. Entre los artistas que se presentaron a este magno evento se encontraba Cardi B. Todo parecía desarrollarse de manera habitual durante su presentación; sin embargo, en un momento la cantante se acercó a los asistentes, mientras era resguardada por un equipo de seguridad. Cuando estaba interpretando el tema "Bodak Yellow" pasó un controvertido momento. En medio del tumulto, primero la famosa le arrebató su micrófono a un fanático que, al parecer, se lo quiso quitar y continuó su interpretación. Posteriormente, cuando la canción había terminado, al parecer alguien la quiso tocar, nuevamente estaba visiblemente molesta, y lanzó el micrófono en contra de otra persona, ante el desconcierto de gente cercana. Pese a ello, las porras y los presentes gritaban con fuerza su nombre. Los miembros de seguridad que la tenía detenida la pusieron en el piso y ella continuó su marcha fuera del escenario. Este momento se dio a conocer gracias a los diversos videos que fueron publicados en redes sociales. Cardi B no se ha pronunciado al respecto, solamente ha hablado de la experiencia de haber formado parte de este festival. Cardi B Cardi B | Credit: Splash News/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas han reaccionado sobre lo ocurrido con opiniones encontradas. "¡Si ese fuera yo, Cardi B me estaría pagando una gran cantidad de dinero de su bolsillo!"; "¿Por qué agarrarías el micrófono? esa persona tiene la culpa"; "Esa persona lo inició, pero ella continuó con la agresión física. Si esa chica demanda, obtendrá dinero"; "Vaya que la tocaron hasta la arrastraron. ¿Qué tipo de acción física quieres?", y "Su propia culpa, ¿por qué intentarías agarrar el micrófono así? Yo también la habría golpeado", fueron algunos comentarios. Mientras tanto, Cardi B ignora esta polémica y está enfocada en promocionar el video de su reciente sencillo titulado "Hot Shit", el cual grabó en colaboración con Kanye West y Lil Durk.

