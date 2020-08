Cardi B gastó $100,000 en pruebas de coronavirus para poder grabar su nuevo vídeo La cantante de origen dominicano Cardi B se rascó el bolsillo para proteger la salud del equipo que grabó su controversial vídeo "WAP", en el que participa Megan Thee Stallion y Kylie Jenner. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El nuevo videoclip de Cardi B de su sencillo “WAP” ha causado tremenda sensación no solo por sus llamativas protagonistas, que incluyen entre otras a la controversial Megan Thee Stallion y la multimillonaria Kylie Jenner, sino por los exóticos animales con los que aparece. Pero lograr que se realizara la grabación fue una misión titánica para la rapera, quien no escatimó en gastos para asegurar el bienestar y la salud de las estrellas invitadas y del equipo de trabajo. “Fue algo extraño grabar el vídeo en la época del corona[virus]”, dijo a la revista i-D. “Tuvimos que gastar $100,000 solo en pruebas [médicas]. Todos [los que participaron] en la grabación tuvieron que ser examinados por coronavirus”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un gasto que posiblemente recuperará en regalías, ya que el sencillo inmediatamente escaló las listas de popularidad colocándose en la posición número uno. Pero la respuesta al vídeo, que ha sido catalogado como no adecuado para verse en público o en el trabajo por su contenido y letra subidos de todo, ha sorprendido a la cantante. “Sabía que tendría un gran impacto, me imagino por Megan y yo, pero no sabía que iba a ser tan controversial. Nunca me esperé eso, sabes, que los conservadores y republicanos estuvieran hablando de la canción”, dijo. “No pensé que la canción era tan vulgar como ellos dicen que es, ¿sabes? Estoy tan acostumbrada a eso. Soy tan freak que no pensé que sería un gran problema. No creí que la gente pensara que era tan fuera de este mundo”. A Cardi no le molestan los comentarios negativos, al contrario, asegura que le alegra de que su trabajo esté en boca de todos porque eso le llena los bolsillos. “Siguen hablando y los números siguen aumentado. Al final del día, lo que digan, los números hablan por sí solos”, comentó.

