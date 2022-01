Cardi B gana demanda por difamación de $ 1 millón contra la bloguera Tasha K Cardi B ganó una demanda por difamación de $1 millón contra la Youtuber LaTasha Kebe, más conocida como Tasha K, por las acusaciones hechas por la experta en chismes en contra de la rapera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cardi B ganó una demanda por difamación de $ 1 millón contra YouTuber LaTasha Kebe, más conocida como Tasha K, por las acusaciones hechas por la experta en chismes en contra de la rapera. Según Billboard, un jurado de Georgia otorgó a Cardi $1,25 millones en daños luego de dos semanas de deliberación, y también condenó a Kebe por invasión de la privacidad a través de una representación falsa (irónicamente, el nombre del álbum de Cardi de 2018) e imposición intencional de angustia emocional. La bloguera de chismes multiplataforma también podría estar en apuros por daños punitivos adicionales o los gastos legales de Cardi cuando la corte se reúna nuevamente el martes. Cardi, de 29 años, llevó a Kebe a los tribunales en 2019 por docenas de videos con acusaciones descabelladas, entre las que se encontraba la de que la rapera "se masturbó con botellas de cerveza" en el escenario cuando trabajaba como bailarina de estriptís. Kebe también afirmó que Cardi se había prostituido, era adicta a las drogas duras, le era infiel a su esposo Offset y había contraído herpes. Cardi B at 2019 Billboard Music Awards Credit: Getty Images / Daniel Torok Cardi testificó la semana pasada que se sentía "extremadamente suicida" por las afirmaciones de Kebe. "Me sentí derrotada y deprimida, y no quería acostarme con mi esposo", agregó, y atribuyó la fatiga, la pérdida de peso, las migrañas y la ansiedad a la terrible experiencia. "Solo una persona malvada podría hacer eso", dijo Cardi, según los informes, y luego se disculpó ante el tribunal por su lenguaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cardi, de soltera Belcalis Almánzar, también testificó que el rumor del herpes en particular la persiguió en línea, ya que algunos de los más de un millón de seguidores de Kebe la acosaron con fotos de su hija Kulture besándose en los labios y la llamaron "Herpes B".

