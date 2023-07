Cardi B dice que quiere problemas en su matrimonio para cantar canciones de despecho como Shakira Cardi B confiesa que es fanática de Shakira y publicó un video cantando canciones de la estrella colombiana. ¡Mírala! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira Cardi B Camila Cabello Credit: Daniele Venturelli/Wireimage Cardi B mostró su emoción de conocer a Shakira en persona. Las cantantes compartieron en un desfile de Fendi en París, junto a Camila Cabello. La rapera de origen dominicano dijo en un video que publicó en sus redes sociales que le hubiera gustado que su hermana Hennessy estuviera con ella en el momento que conoció a la estrella colombiana, uno de los ídolos de Cardi B. "Yo he estado tan orgullosa de ella. Ella es una leyenda, pero Shakira no ha hecho música en largo tiempo y viene de un divorcio y ha venido tan fuerte", dijo sobre la ex de Gerard Piqué. "Ella está haciendo muy buena música, sus canciones me hacen querer tener problemas en mi matrimonio", bromeó sobre cantar canciones de despecho Cardi B, quien está casada con el rapero Offset. Shakira Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sus canciones han sido tan buenas. Me las sé todas", dijo la también actriz, quien actuó en la película Hustlers junto a Jennifer López. La rapera entonces canta partes de los éxitos "Monotonía" y "Te felicito" de Shakira. El video se hizo viral y fue compartido por medios como El gordo y la flaca (Univision). "Ella es simplemente maravillosa", dijo Cardi sobre la barranquillera. "Fue increíble conocerla. No puedo creerlo", añadió. Cardi B Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Cardi B, quien creció en el Bronx de Nueva York, admite que nunca pensó cuando era una adolescente que conocería un día a Shakira. "Yo nunca hubiera pensado cuando era jovencita que iba a conocer a Shakira", dijo la interprete de 'Bodak Yellow', 'WAP' y 'I Like It'. "Ella es tan maravillosa, tan bella. Ese fue un gran momento", añadió ilusionada.

