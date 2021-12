Cardi B explota contra los críticos de Lil' Kim La cantante mostró su apoyo a la rapera y la defendió de los bullies cibernéticos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cardi B ya no pudo callar más y levantó su voz para defender a su colega rapera Lil' Kim. La dominicana explotó en las redes sociales tras los comentarios de odio dirigidos a la cantante de 47 años, que ha estado sufriendo del bullying cibernético por el lanzamiento de su nuevo —y sensual— tema "Big Santa Papi", que se incluye en la cinta navideña Miracles Across 125th Street, protagonizada por el actor y presentador Nick Cannon. La intérprete de 27 años se unió al músico Edidion, quien a través de Twitter exigió que cesara el odio en contra de la llamada Queen Bee o Abeja reina. "Ver a Lil' Kim ser [víctima de] de bullying, intimidada, burlada e irrespetada por miles de personas en línea, es realmente molesto", escribió Edidion. "La otra vez fue por su presentación de medio tiempo [del Superbowl] y ahora es por un personaje en una película. ¿Hasta qué punto terminará este extraño odio [colectivo]?". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marc Jacobs Fall 2018 Show - Front Row Cardi B and Lil' Kim | Credit: Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Marc Jacobs Cardi no podría estar más de acuerdo con el sentimiento del músico, por lo que expresó abiertamente su descontento contra la ignorancia artística de quienes han expresado su odio. "Estoy cansada de eso y me rompe el corazón… Ella es tan dulce, te apoya y una cabro..a leyenda", escribió la rapera, antes de recordar un exitoso tema de Lil' Kim, con el que ella solía defenderse. "Recuerdo cuando tenía problemas con viejas y solía poner su canción 'Fu..k You' en MySpace. Creo que deben ser estos niños nacidos en los 2000 que están en esta aplicación que ¡no saben una mier..a!". Pero el comentario de la cantante no resultó como esperaba y desató una serie de críticas hacia la dominicana, reportó People, con un usuario asegurando que sólo defendía a su colega porque beneficioso hacerlo por Twitter. "Si estás tan cansada, entonces hagan una colaboración", escribió el usuario. "La única vez que es beneficioso apoyarla es [hacerlo] por Twitter. Por supuesto que Cardi no se dejó intimidar y sin tapujos respondió a la crítica. "¿Qué tiene que ver una colaboración con quien alguien [sea víctima] del cyber bullying constantemente?", reclamó. "Antes de ser artista, soy una mujer con sentimientos y sé lo mucho que duele ser constantemente acosada… Cuando colabore con ella, será en el momento correcto y con la canción correcta. Yo no apresuro los grandes momentos". La cantante explicó que para poder colaborar con otro artista, debe tener la canción correcta, ya que si el tema no tiene sentido y no es un éxito, se sentiría terrible. Aún así, agregó que no tener una canción a dueto con Lil' Kim por el momento, no le quita lo grandiosa que es. Lil' Kim, por su parte, expresó en el 2019, que, si tuviera que escoger a una cantante para hacer una nueva versión del exitoso tema "Lady Marmalade" —en el que colaboró con Christina Aguilera, Mya y Pink— elegiría a la dominicana. "Eso se lo dejaría a Cardi. Cardi dijo que quería hacer algo así, así que la dejo elegir. Ella tiene la corona", puntualizó.

