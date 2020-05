El esposo de Cardi B sorprende bailando merengue La cantante de raíces dominicanas publicó un video en sus redes sociales revelando el lado más latino del rapero estadounidense Offset. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El rapero estadounidense Offset mostró la influencia que ha tenido su esposa sobre él y sorprendió a millones de seguidores en redes con un video donde se le ve moviendo sus caderas al ritmo de un merengue. El clip fue compartido por su esposa, la cantante Cardi B, en sus historias de Instagram y en el mismo se le ve a Offset bailando la canción "Merengue electrónico" del cantante dominicano Omega. En otro corto video, Offset invita a bailar a una mujer que se encontraba en una casa donde al parecer estaban celebrando el Día de las madres. Cardi B también sale cantando en español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El sorpresivo video se volvió viral y fue compartido por el propio cantante de música urbana, pero en su caso con otra canción de fondo: “Taco Tuesday” de Migos. El clip fue acompañado por este mensaje: “¡Martes de tacos, sí señor!” haciendo referencia a las promociones de platillos mexicanos en algunos restaurantes de Estados Unidos ese día de la semana. Para marcar el Día de las madres en Estados Unidos, el rapero de 28 años le regaló a Cardi B dos carteras y 30 cajas de rosas. Además, le dedicó un romántico mensaje en sus redes. "Feliz Día de la Madre desde que te conocí ha sido amor, gracias por mi hermosa hija, ella [es] inteligente con actitud como tú y talentosa como nosotros; mis hijos y tú me ayudan a ser mejor", escribió él en Instagram junto una tierna foto de la pareja con su pequeña hija Kulture. El rapero tiene otros hijos: Jordan y Kalea.

El esposo de Cardi B sorprende bailando merengue

