Gelena Solano responde a Cardi B: “Soy una dama y no iba a discutir con ella en la calle”

Los dominicanos sí que son explosivos y no solo para mostrar su candela cuando bailan también cuando pelean, para muestra ahí tienen a Cardi B y Gelena Solano, quienes el día de ayer tuvieron un desencuentro. Todo inició cuando la cantante acudió a un spa junto a su padre y su nena en Washington Heights en Manhattan y se encontró con las cámaras de El gordo y la flaca (Univision). Según la versión de la intérprete de “Press”, Solano no hizo caso cuando le pidió que no filmara a su hija y a su padre. “En realidad nosotros tenemos regulaciones, llevo más de quince años en esto. Yo no me voy a poner a grabar a una bebé sin el consentimiento de una madre, jamás pasó y jamás lo haría”, dijo a People en Español Solano, quien narró su versión de los hechos. “Veo al papá de Cardi B y lo reconozco de lejos y dije ‘este es el papá de Cardi B’. No la reconozco a ella porque no estaba producida, pero sí veo que alguien le pasa a una bebé a una señora que estaba en un spa”.

Al ver la escena, claro que Solano no dejó pasar la oportunidad y junto a su camarógrafo se acercó a la cantante. “Le pregunto que cómo está que cómo se siente, que gracias por ser parte de República Dominicana y defender a los dominicanos y ella me dice que no está en condiciones para hablar que yo soy mujer igual que ella y que estaba con su papá y su niña”, continúa la reportera. “Entonces bajé el micrófono y su papá se queda conmigo afuera y le dije ‘señor qué siente tener una hija tan famosa’, y Cardi B regresa del spa que ya había entrado y dijo que no grabáramos al papá y después se puso a discutir con un señor que estaba pasando por la calle”.

Entonces, ¿hiciste lo que Cardi B te pidió? “Sí. Yo soy una dama y no me iba a poner a discutir con ella y con nadie en la calle”, dijo Solano quien adelantó que hoy a las 4 pm hora del Este todas las imágenes de lo sucedido quedarán el descubierto en El gordo… “En ningún momento sacamos imágenes de la niña y si ella se sintió agredida le pido disculpas”.

Y aparentemente Cardi B al final también se disculpó con Gelena. ¡Ay ay ay!