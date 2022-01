Cardi B ayuda a movilizar a la policía en el caso de una joven muerta en Connecticut. La familia agradece a la cantante Con un tuit, Cardi B puso el foco de atención sobre la muerte de Lauren Smith-Fields, ayudando a impulsar una crucial investigación criminal en Connecticut, según dice la familia de la joven de 23 años, quienes aplaudieron el gesto de la cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cardi B Credit: MediaPunch/Shutterstock Cardi B, quien con un tuit puso el foco de atención sobre la muerte de Lauren Smith-Fields, ayudó a impulsar una investigación criminal sobre el caso en Connecticut, según dice la familia de la joven de 23 años, quienes aplaudieron el gesto de la cantante. El abogado de la familia de Smith-Fields, Darnell Crosland, dijo que Cardi fue fundamental para que la trágica muerte de Lauren se convirtiera en un caso criminal, porque la policía inició su investigación solo después de que Cardi se pronunciara. Lauren murió en un date, en diciembre, con un hombre que conoció en Bumble, una popular aplicación de citas. El médico forense anunció el lunes que Lauren murió por una sobredosis accidental de drogas, algo que la familia cuestionó, y mientras la presión pública seguía aumentando, la policía finalmente dijo el martes que abriría una investigación penal. Lauren Smith-Fields Lauren Smith-Fields | Credit: GoFundMe Se ha establecido una campaña de GoFundMe para ayudar a la familia en su batalla legal en curso. El abogado de la familia dice que el tuit de Cardi B del domingo por la noche, pidiendo "Justicia para Lauren" y acusando a Connecticut de fallarle a la joven, atrajo más atención y tuvo un gran impacto porque ha habido mucho progreso desde entonces. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cardi recibió una invitación abierta para comunicarse con la familia, en Connecticut o virtualmente, para que pudiera obtener una actualización sobre el progreso de la investigación. Los familiares dijeron que están encantados de que Cardi B haya usado su plataforma para hablar en nombre de su ser querido.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cardi B ayuda a movilizar a la policía en el caso de una joven muerta en Connecticut. La familia agradece a la cantante

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.