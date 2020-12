Close

“No estaba tratando de ofender”: Cardi B se disculpa por su fiesta familiar en plena pandemia Luego de provocar tremenda controversia y ser blanco de críticas tras su multitudinaria celebración familiar por Acción de Gracias, Cardi B se disculpó y ofreció una explicación a sus detractores. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras provocar tremenda controversia y ser blanco de críticas en redes por su multitudinaria celebración familiar el Día de Acción de gracias en plena pandemia, Cardi B se disculpó y ofreció una explicación a sus detractores. "Lo siento, mi culpa, no estaba tratando de hacer que nadie se sintiera mal. Acabo de tener a mi familia en mi casa por primera vez y me sentí muy bien y me animó. Gasté mucho dinero en hacer que todos los examinaran, pero valió la pena. No estaba tratando de ofender", escribió en su cuenta de Twitter. En otro mensaje en la misma red social, la intérprete de “Dinero” aseguró que tomó las precauciones adecuadas para proteger la salud de su familia y quienes estuvieron presentes en la celebración. “Yo especialmente y todos los que trabajan a mi alrededor nos hacemos la prueba literalmente cuatro veces por semana. Estoy en trabajando y cada vez que vamos a trabajar, ¡debemos hacernos la prueba!”, aclaró. Image zoom Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for NARAS SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La rapera de 28 años compartió el domingo un mensaje en el que dio a conocer que era la anfitriona de una gran reunión con su familia. "Doce niños y 25 adultos durante las vacaciones. Estamos en candela", escribió. El tuit, que posteriormente fue eliminado, fue criticado por quienes señalaron que este tipo de celebraciones en medio de la pandemia habían sido desaconsejadas por las autoridades. Los comentarios negativos provocaron que la rapera dominicana respondiera en un primer momento restándoles importancia. "La gente se está esforzando demasiado para ofenderse. Me pregunto cómo sobreviven al mundo real". El jueves, Cardi y su esposo Offset compartieron fotografías y videos en su cuenta de Instagram de su noche de Acción de Gracias mostrando a varios miembros de su familia bailando dentro de su casa en Atlanta, GA. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

