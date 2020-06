"¡Dejen mis rollos en paz!". Cardi B defiende foto en bikini tras ser acusada de hacerle Photoshop La cantante de sangre quisqueyana le respondió así a quienes insinuaron que intervino sus fotos para verse delgada en bikini. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay alguien que se distingue por su franqueza a la hora de decir las cosas es Cardi B. Ahora que algunos la criticaron acusándola de que se hizo Photoshop para posar en un diminuto bikini, la rapera ha salido a defenderse y a exigir que dejen sus "rollos en paz". La polémica comenzó cuando la cantante de 27 años nacida en el Bronx publicó una instantánea en las redes con un sexy bikini blanco —casi imposible de ver— y sus clásicos e impactantes tatuajes. "Dimelo shawtyyyy ...Mix that Louis wit Fashionnova", escribió en la entrada publicada este martes en la que aparece en cuclillas sobre una azotea, usando una peluca color fucsia y mirando hacia el horizonte. Debido a sus tatuajes y a la pose, el costado de su abdomen parece tener unos rollitos difuminados y ahí es cuando algunos comenzaron a asegurar que se había hecho Photoshop para borrar la carne abultada. "Tengo que hacer este video porque algunos haters reclaman que me estaba haciendo Photoshop", exclamó este miércoles la diva y madre de una niña, apareciendo en un nuevo video y posando en otro diminuto bikini color azul cielo. La doña camina y muestra su figura de frente y a los costados para presumir sus curvas, y asegura que sí, efectivamente ha "subido un poquito de peso". Y muy a su estilo explica la razón: "Tenía que lograr que los malditos muslos hicieran juego con el maldito trasero". La foto que desató la controversia. ¿Hay Photoshop en sus costados? Este es el video que ella misma colgó en su defensa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobra decir que el video de Cardi B no ha hecho más que acarrear un torrente de piropos y emojis de fuego y candela, con sus fans defendiéndola y diciéndole a quien se atreva: "¡Dejen a Cardi en paz!". Hasta su hermana Hennessy Carolina la halagó y animó con su mensaje. El clip ha sido visto más de 17.8 millones de veces en menos de 15 horas. ¡Ay!

Close Share options

Close View image "¡Dejen mis rollos en paz!". Cardi B defiende foto en bikini tras ser acusada de hacerle Photoshop

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.