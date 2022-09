Cardi B se declara culpable de dos de los cargos que le imputaron por una pelea en un club Cardi B finalmente se declaró culpable de dos cargos menores derivados de una pelea hace cuatro años con dos camareras en un club de striptease en Queens, NY. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cardi B se declaró culpable de dos cargos menores que le fueron imputados tras protagonizar una pelea con dos camareras de un club de striptease en Queens, NY, en 2018. La rapera llegó este jueves con su mejor outfit, como de costumbre, al tribunal estatal superior de Queens. Su vestido ajustado color crema y los zapatos de punta la hacían lucir espectacular. Acusada de asalto en tercer grado y peligro imprudente en segundo grado, recibió una orden de alejamiento de tres años de las mujeres con las que se peleó y una condena de 15 días de servicio comunitario. La declaración de culpabilidad y la pena fueron fruto de un acuerdo entre sus abogados y la fiscalía, que en un primer momento le había imputado 12 cargos, entre ellos dos dos por delitos graves. Al declararse culpable, 10 de los cargos fueron desestimados. "Nadie está por encima de la ley", dijo la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz. "Al declararse culpable hoy, la Sra. Belcalis Almanzar y dos coacusados han aceptado la responsabilidad por sus acciones. Esta Oficina está satisfecha con la resolución, que incluye el servicio comunitario apropiado". Cardi B Cardi B | Credit: Gilbert Carrasquillo/GC Images Cardi B fue acusada de arrojar una botella de agua y ordenar a su equipo que atacara a dos hermanas que trabajaban en el club nocturno Angels NYC, por presuntamente haber tenido relaciones con su esposo Offset. "Parte de crecer y madurar es ser responsable de tus acciones", dijo la rapera en una declaración este jueves antes de presentarse en la sala de juzgado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Como madre, es una práctica que estoy tratando de inculcar en mis hijos, pero el ejemplo comienza conmigo. He tomado algunas malas decisiones en mi pasado que no tengo miedo de enfrentar y reconocer. Estos momentos no me definen y no reflejan quién soy ahora. Tengo muchas ganas de superar esta situación con mi familia y amigos y volver a las cosas que más amo, la música y mis fans", sostuvo.

