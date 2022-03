¿Cuál es la debilidad de medianoche de Cardi B? La cantante se unió a Summer Walker y Sza para lanzar la versión extendida del tema ‘No love’. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es sabido que la rapera de origen dominicano Cardi B tiene un gusto especial por las carteras lujosas y los zapatos de moda. Sin embargo, la cantante tiene otra exquisita debilidad que no necesariamente le afecta su cuenta de banco, pero sí le puede llegar a cambiar su figura. Afortunadamente, su genética parece ser su mejor aliada para poder disfrutar de esta afición de medianoche que tiene a sus fanáticos salivando de antojo. ¿De qué se trata? Nada más y nada menos que de suculentos platillos que no cesa de compartir en sus redes sociales. "No me importa cuánto dinero tenga y obtenga….si la comida luce bien, la publicaré", escribió la intérprete junto a un vídeo mostrando un abundante platillo de mariscos en sus historias de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN CardI b Credit: Photo by Todd Williamson/E! Entertainment/NBCUniversal/NBCU Photo Bank via Getty Images Esta no es la primera vez que Cardi presume sus alimentos. La cantante constantemente comparte las delicias culinarias de las que disfruta sin limitaciones, ya sea con su esposo, el también rapero Offset, su familia o amigos. Pero, ¿cómo logra mantenerse alejada de las libritas de más y lucir una escultural figura? Eso parece ser todo un misterio, ya que contrario a varias de sus colegas y otras celebridades, no parece no matarse en el gimnasio. No obstante, tras el nacimiento de su segundo hijo en septiembre del año pasado, la intérprete confesó que regresar a su peso normal estaba siendo todo un reto. Sin embargo, el reto ha sido superado y para el lanzamiento de la versión extendida del tema "No Love", junto a Summer Walker y Sza este viernes, la cantante muestra sin pena sus voluptuosos atributos.

