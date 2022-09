Cardi B de fiesta, Penélope Cruz se roba todas las miradas con su look y más fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Cardi B y su esposo Offset disfrutan de una salida nocturna en Nueva York Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group Te mostramos las mejores fotos de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos! Empezar galería Cardi B Cardi B y su esposo Offset disfrutan de una salida nocturna en Nueva York Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group La rapera y su esposo Offset fueron vistos saliendo de un club en la ciudad de Nueva York. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Penélope Cruz Penélope Cruz llega con el director Juan Diego Botto, el actor español Luis Tosar y un gran elenco a la presentación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián de su película "En los Márgenes" Credit: Mezcalent La guapa española de 48 años llegó con el director Juan Diego Botto, el actor español Luis Tosar y un gran elenco a la presentación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián de su película En los márgenes. 2 de 10 Ver Todo Rosalía Rosalia deslumbra en Nueva York con su Motomami Tour Credit: Photo © 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La cantante español se robó el aplauso de su público durante su exitosa presentación en el Radio City Music Hall, En nueva York. Rosalía se encuentra en territorio estadounidense presentando su aclamado tour Motomami. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Joaquín Sabina Joaquín Sabina atiende a la presentación del documental "Sintiéndolo Mucho" sobre su vida Credit: Mezcalent El cantante español se dio cita a la presentación del documental Sintiéndolo mucho sobre su vida, bajo la dirección de Fernando León de Aranoa y la partipación del músico Leyva, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. 4 de 10 Ver Todo Salma Hayek Salma Hayek Pinault, François-Henri Pinault Credit: Getty Images for The Kering Foundation En Nueva York, la actriz mexicana fue fotografiada llegando a la cena Caring for Women, de The Kerig Foundation, junto a su esposo François-Henri Pinault y la Directora de Vogue, Anna Wintour. 5 de 10 Ver Todo Lady Gaga Lady Gaga camina al restaurante Sexy Fish en sus patentadas botas negras de plataforma Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La intérprete de "Bad Romance" acaparó todas las miradas al llegar al restaurante Sexy Fish, en Miami. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Prince Royce rince royce durante la apertura de su gira Classic Tour en Miami Credit: @iamjohnparra vía Jennifer Nieman El cantante está de vuelta con su "Classic Tour", un show para chuparse los dedos y el abdomen. 7 de 10 Ver Todo Lupita Ferrer Lupita Ferrer celebro la independencia de mexico en NY Credit: Palomera PR Así de sonriente vimos a la actriz celebrando la Independencia de México, en la Gran Manzana. 8 de 10 Ver Todo Chiquis chiquis pelea canelo Credit: Jerritt Clark/Getty Images for Hennessy USA La cantante y empresaria se dio cita a la pelea de Canelo vs GGG en el T-Mobile Arena de Las Vegas, y aprovechó para asistir al cocktail party de Hennessy V.S.O.P. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alicia Machado y Federico Díaz federico Diaz de almuerzo con Alicia Machado Credit: Laura Bryant La artista venezolana y el actor y productor uruguayo se tomaron esta foto del recuerdo luego de un rico almuerzo en Miami. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

