Cardi B cumple un anhelado sueño en Nueva York La cantante agrega una nueva adquisición a su lista de propiedades alrededor del país. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La persistencia y el trabajo duro de Cardi B están dando frutos y ayudándola a cumplir sus más anhelados sueños. Este martes, la cantante dominicana se llenó de orgullo al revelar que adquirió una nueva propiedad donde finalmente podrá compartir con toda su familia. La rapera celebró el momento posando en el recibidor de su nueva mansión en Nueva York, que se agrega a su lista de residencias alrededor del país. "En estos días, no vivo en un solo lugar, estoy por todos lados debido a mi trabajo", explicó junto a la imagen que publicó en su cuenta de Instagram. "Una cosa era segura, ¡necesitaba una casa en mi ciudad de Nueva York!". La cantante ha confesado que hubo un tiempo en el que tuvo que trabajar como stripper para poder pagar el alquiler de su apartamento, por lo que se siente orgullosa de poder costear un nuevo hogar donde sus hijos, Kulture, de 3 años, y su bebé de casi dos meses, puedan estar cómodos durante los viajes de trabajo. "Estoy tan orgullosa de mí. Trabajo duro para que mis hijos estén cómodos en donde estén sin importar el trabajo", anotó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Agregó, que tanto ella como su esposo, el rapero Offset, deseaban tener una casa en la llamada Gran Manzana, para agregar a su lista de propiedades. "Con una casa en Nueva York, puedo tener reuniones familiares ¡todo el tiempo!", expresó. "He logrado tantas cosas, sin embargo, siento que aún estoy tan lejos de las metas que quiero conseguir. Este es un sueño que puedo tachar". Además de sus casas en Los Angeles y Atlanta, Cardi posee una propiedad de lujo en la República Dominicana, que su esposo le obsequió como regalo de cumpleaños en octubre.

