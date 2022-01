Cardi B cubrirá los gastos del funeral de las víctimas del incendio del Bronx: "Necesitaba hacer algo para ayudar" Cardi B, nativa del Bronx, está cubriendo los gastos del funeral y entierro de las 17 víctimas de un trágico incendio que estalló en un edificio de apartamentos del Bronx. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cardi B Credit: Dia Dipasupil/Getty Cardi B se ha comprometido a ayudar a las familias que perdieron a sus seres queridos en el mortal incendio del Bronx. Cardi, de 29 años, que creció en el Bronx, pagará los gastos del funeral de las 17 víctimas del incendio del edificio de apartamentos del 9 de enero, según un comunicado de prensa del miércoles. La tragedia, que se cree que fue causada por un calentador eléctrico defectuoso, es el incendio más mortífero en la ciudad de Nueva York en tres décadas, según Associated Press. Cardi está trabajando con el Mayor's Fund's Bronx Fire Relief Fund para ayudar a las familias de las víctimas y también cubrirá los gastos de repatriación, ya que algunas víctimas serán enterradas en Gambia, un país de África occidental. "Estoy extremadamente orgullosa de ser del Bronx y tengo muchos familiares y amigos que todavía viven y trabajan allí", dijo Cardi en un comunicado. "Cuando escuché sobre el incendio y todas las víctimas, supe que tenía que hacer algo para ayudar". "No puedo imaginar el dolor y la angustia que están experimentando las familias de las víctimas, pero espero que no tener que preocuparse por los costos asociados con el entierro de sus seres queridos los ayude a seguir adelante y a sanar", continuó. Bronx Apartment Building Fire Leaves Dozens Injured Bronx Apartment Building Fire Leaves Dozens Injured | Credit: (Photo by Scott Heins/Getty Images) Cardi agregó: "Envío mis oraciones y mis condolencias a todos los afectados por esta horrible tragedia". Otros famosos se han sumado a la campaña de ayuda a los familiares de las víctimas Incendio de Twin Parks, entre ellos Fat Joe. Original de Nueva York, el famoso artista de hip hop se ha asociado también con The Mayor's Fund to Advance New York City y ha pedido a sus seguidores que ayuden con lo que puedan. Su petición no ha caído en un saco roto. Los artistas de hip hop Jay-Z, DJ Khaled y Busta Rhymes han enviado sus contribuciones. El actor de Hamilton, Anthony Ramos, el cofundador de Twitter Jack Dorsey y el exYankee Derek Jeter, también han donado dinero al fondo de ayuda. El incendio del Bronx se extendió por un edificio de apartamentos de 19 pisos, hiriendo a muchos y cobrando la vida de 17 personas en el interior. Todas las víctimas murieron por inhalación de humo en el incendio, según la Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York. Las víctimas del incendio incluyen a cuatro miembros de la familia Drammeh: Fatoumata Drammeh, de 50 años; Foutmala Drammeh, 21; Muhammed Drammeh, 12; y Nyumaaisha Drammeh, 19. Otras víctimas incluyen a Sera Janneh, de 27 años; Seydou Touré, 12; Haouwa Mahamadou, 5; Haji Dukary, 49; Haja Dukureh, 37; Mustafa Dukureh, 12; Mariam Dukureh, 11; Fatoumata Dukureh, 5; Omar Jambang, 6; Fatoumata Tunkara, 43; Isatou Jabbie, 31; Hagi Jawara, 47 y Ousmane Konteh, de 2 años. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo durante una conferencia de prensa el 9 de enero que la tragedia "será uno de los peores incendios que hemos presenciado en los tiempos modernos aquí en la ciudad de Nueva York". Agregó: "Vamos a hacer todo lo posible para traer servicios aquí para brindarles la asistencia que necesitan mientras todos nos recuperamos del trauma de lo que estamos presenciando aquí en los edificios detrás de nosotros". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La Cruz Roja Americana está ayudando a las víctimas del incendio y actualmente acepta donaciones. Los interesados ​​en donar pueden hacerlo aquí.

