Cardi B celebra la graduación de kinder de su hija Kulture con emotivo mensaje La cantante Cardi B estuvo al borde de las lágrimas en la graduación de kinder de su hija Kulture. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cardi B Cardi B compartió fotos de la graduación de kinder de su hija Kulture, fruto de su matrimonio con el rapero Offset. La rapera de 30 años —quien también es madre de su hijo Wave— celebró a su princesa con un almuerzo con deliciosos batidos. La famosa mamá fue a la escuela de su hija a aplaudir a la estudiante, quien va rumbo a primer grado, y estuvo al borde de las lágrimas al verla recibir su diploma. La cantante, de raíces dominicanas, mostró su orgullo por su pequeña. "Mi bebé subiendo un escalón. Soy una madre orgullosa y emocionada. Dame buenas notas y yo te daré el mundo bebé", escribió en Instagram. Debajo de su toga y birrete azul, Kulture Kiari tenía un adorable vestido rosa de princesa. ¡No puede faltar el glamour! Como era de esperarse, la niña también recibió un diploma especial premiándola como la estudiante con los "mejores movimientos" de baile. ¡Los escenarios la llaman! Sin embargo, luciendo una bata blanca de médico, Kulture dijo ante sus compañeros de clase en la graduación: "Cuando yo crezca quiero ser doctora". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cardi B compartió un video en sus Instagram Stories camino a la graduación de su hija, luciendo un traje gris que combinó con tacones y cartera color verde neón. En el carro escuchó música de Peso Pluma, cantando: "compa, ¿que le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí/ bella, ella sabe que está buena" y guiñando un ojo a la cámara.

