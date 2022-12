Cardi B sorprende a su esposo Offset en su cumpleaños con fiesta y twerking Durante sus vacaciones en Jamaica, la rapera mostró su lado más romántico con su pareja y hasta decoró la habitación con rosas y globos. ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los cumpleaños, los días de San Valentín o los aniversarios no pasan desapercibidos para Cardi B y Offset. Este año no fue la excepción y la rapera de origen dominicano sorprendió a su esposo con una romántica decoración en su habitación y tremenda fiesta, durante sus vacaciones en Jamaica Así lo dejó ver la intérprete de éxitos como "Money" y "WAP" en sus redes sociales, en las que compartió con sus millones de seguidores una serie de videos de sus espectaculares vacaciones junto al padre de sus hijos, Kulture y Wave, con motivo de su cumpleaños número 31. En uno de los clips de sus historias de Instagram, la también empresaria mostró parte de las divertidas actividades que hicieron juntos rodeados de la naturaleza como visitar unos saltos de agua dulce, hacer kayak en el mar y caminar por la playa. También se ve el momento en que la compositora acompaña a su marido a bajar las escaleras de la casa donde se hospedaron y lo sorprende al mostrarle la habitación que compartían decorada con rosas y globos. Posteriormente, la pareja se ve llegando a una fiesta al aire libre donde se ven mujeres bailando y haciendo twerking encima de mesas de dominó mientras los presentes les lanzan billetes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de la escapada al caribe, la cantante de 30 años le dedicó al rapero un dulce mensaje en su Instagram. "Feliz cumpleaños mi amor. Rezo en silencio y en voz alta en esta publicación para que Dios te bendiga y te proteja. Gracias por tu amor hacia mí. Amo para siempre y más allá".

