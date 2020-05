Cardi B causa furor al interpretar tema de Ana Gabriel Cardi B sorprendió a más de uno al demostrar su enorme gusto por los éxitos musicales de la cantante Ana Gabriel. ¡Mira el video! Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Belcalis Marlenis Almanzar, mejor conocida por su nombre artístico Cardi B, sorprendió a más de uno al demostrar su enorme gusto por los éxitos musicales de la cantante Ana Gabriel. A través de sus redes sociales, la rapera de 27 años reveló ser una gran admiradora de la artista mexicana al interpretar su tema musical “Quién como tú”. Ataviada con un traje de baño de dos piezas en tono morado, pareo, peluca rosada y con micrófono y vino tinto en mano, Cardi B cantó a todo pulmón la popular canción de la mexicana, y que se convirtió en todo un éxito a finales de los ochenta. Cardi B no solo cantó el tema de Ana Gabriel sino que también meneó sus caderas al ritmo de reggaeton. El suceso se realizó durante una pequeña reunion que la intérprete de “I Like It” y “Money Bag” organizó en su hogar junto a su pareja Offset. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que Cardi B, quien recientemente mostró el monumental tatuaje que tiene en la parte trasera de su silueta, saca a flote a la latina que lleva por dentro. En otra ocasión la cantante sorprendió a sus fans en un Instagram Live donde interpretó varias canciones en español entre ellas, "Amor eterno" de Juan Gabriel.

