Cardi B es criticada por no dejar que su hija escuche "WAP". ¡Así respondió la rapera! "Soy una persona muy sexual", dijo Cardi B, quien asegura que ella no compone "música para niños". Así se defendió la rapera de origen dominicano de críticas. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cardi B no se queda callada cuando es señalada. La rapera de origen dominicano respondió así a quienes critican sus canciones por su alto contenido sexual. La cantante de 28 años fue criticada en redes sociales el lunes por quitar su canción "WAP" cuando su hija Kulture, de 2 años, entró a la habitación, según muestra un video que compartió en Twitter. "¿Así que tu hija no puede escucharla pero las hijas del resto de las personas sí?", se quejó un seguidor. "Yo no soy JoJo Siwa", dijo, refiriéndose a la estrella juvenil de Dance Moms. "Yo no hago música para niños, hago música para adultos". Image zoom Credit: (Rich Fury/Getty Images for Def Jam Recordings) Además dijo que los padres son quienes tienen que educar a sus hijos. "Los padres son responsables de lo que escuchan o ven sus hijos. Yo soy una persona muy sexual pero no cuando estoy con mi hija, como debe serlo cualquier padre", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Prince Williams/Wireimage La cantante, quien fue seleccionada por Billboard como La Mujer del Año en el 2020, habló con la revista sobre su éxito y las presiones de ser un ejemplo para otros. "Quiero mostrarle a la gente que puedes hacer cosas positivas, pero que también puedes ser tú misma", dijo. La intérprete, cuyo verdadero nombre es Belcalis Marlenis Almánzar, confesó "me encanta el sexo" y que disfruta hablar de su cuerpo y de las relaciones sexuales en sus canciones. "Quieren que sea la Madre Teresa", añadió a Billboard. "Yo soy una mujer normal".

