Cardi B agrede a un fan con un micrófono después de que este le tirara una bebida encima Todo iba perfecto en su concierto en Las Vegas hasta que una persona en la audiencia le arrojó el líquido y ella explotó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actuación de Cardi B en el Drai's Beachclub de La Vegas fue todo un éxito. La cantante, una vez más, llenó y ofreció una presentación de altura. La rapera neoyorquina lució sus mejores galas para dar lo mejor de sí y fue recibida con aplausos y gritos por parte de la audiencia. Todo iba a la perfección hasta que alguien le arrojó su bebida a la cara. La cosa se torció y se vivieron momentos de gran tensión. La artista, quien estuvo recientemente en la Semana de la Moda de París junto a Shakira, se percató inmediatamente desde el escenario quién había sido y no dudó en defenderse y contraatacar. Cardi B Cardi B tira el micrófono a un fan | Credit: Cardi B agrede a un fan con un micrófono después de qu este le tirara una bebida encima Cardi B apuntó y tiró su micrófono a la cabeza de quien le manchó con su bebida. Lo más fuerte de todo es que tuvo tal puntería que dio en el clavo. El golpe no fue leve, pues se trata de un elemento pesado que, además, fue lanzado con gran fuerza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las imágenes fueron captadas de principio a fin por otro fan que estaba grabando a la artista en plena presentación. Desde el momento en que la bebida la empapa el cabello y rostro, hasta la rabia con que dispara ese micrófono. El video ya está en todos lados. La seguridad del lugar intervino inmediatamente mientras la artista soltó desde el escenario alguna que otra palabrota no precisamente agradable. Según TMZ, aunque trató de contactar con la policía de Las Vegas, no se sabe qué pasó después y si hubo algún arresto tras lo sucedido.

